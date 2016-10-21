Рубль немного снизился к доллару на старте торгов

Российский рубль немного снизился к доллару и поднялся к евро на «Московской бирже» в ходе открытия торгов в пятницу на фоне падения евро на мировом рынке и незначительных изменений мировых цен нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в пятницу в пределах 62,51-62,6 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,54 рубля (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия).

Евро стоил в этот момент 68,19 рубля (-8 копеек), бивалютная корзина изменилась менее чем на 1 коп., составив 65,08 рубля.