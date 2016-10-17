Рубль немного снизился к доллару и евро

Мировые валюты выросли к рублю на открытии торгов на «Московской бирже».

Рубль снижается на фоне небольшого падения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в понедельник в пределах 63-63,19 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 63,13 рубля (+17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро поднялся при этом до 69,44 рубля (+35 копеек), бивалютная корзина выросла на 25 копеек и составила 65,97 рубля.