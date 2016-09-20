Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов 20 сентября

Рубль чуть снизился к доллару и евро в начале торгов во вторник, 20 сентября, на «Московской бирже» на фоне небольшого снижения мировых цен нефти и выжидательных настроений участников рынка.

Торги по доллару США начались на ЕТС со сделок в пределах 64,63-64,72 руб./$1, в среднем за две минуты курс составил 64,68 рубля за 1 доллар (+3 копейки к отметке предыдущего закрытия). Курс евро при этом составил 72,41 рубля за 1 евро (+13 копеек), бивалютная корзина выросла на 7,5 копеек и составила 68,16 рубля.

Доллар оказался при этом на 24 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4 копейки ниже официального курса.