Рубль и нефть начали плавное снижение

На Московской бирже курс доллара США днем во вторник поднялся до 58,12 рубля, что превысило уровень закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, евро при этом подорожал до 61,63 рубля, повысившись на 16 копеек.

Центробанк по результатам индексной сессии Московской биржи на 1 марта повысил официальный курс доллара до 57,9627 рубля (на 2,56 копейки), и поднял курс евро до 61,3883 рубля - на 13,14 копейки.

Небольшое снижение курса рубля к доллару и евро на дневной сессии 28 февраля связано с уменьшением спроса на нацвалюту со стороны компаний-экспортеров в связи с завершением налогового периода, а также с небольшим понижением цен на нефть, сообщает «Интерфакс».

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась до $55,77 за баррель (на 0,29%). Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась до $53,92 за баррель - на 0,24 процента.

Новости по теме
Теги:
Организации: Банк России
Следующая новость Депутат Госдумы обосновал перенос Дня защитника Отечества

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО