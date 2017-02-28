Рубль и нефть начали плавное снижение

На Московской бирже курс доллара США днем во вторник поднялся до 58,12 рубля, что превысило уровень закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, евро при этом подорожал до 61,63 рубля, повысившись на 16 копеек.

Центробанк по результатам индексной сессии Московской биржи на 1 марта повысил официальный курс доллара до 57,9627 рубля (на 2,56 копейки), и поднял курс евро до 61,3883 рубля - на 13,14 копейки.

Небольшое снижение курса рубля к доллару и евро на дневной сессии 28 февраля связано с уменьшением спроса на нацвалюту со стороны компаний-экспортеров в связи с завершением налогового периода, а также с небольшим понижением цен на нефть, сообщает «Интерфакс».

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась до $55,77 за баррель (на 0,29%). Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась до $53,92 за баррель - на 0,24 процента.