Рубль корректируется вверх к доллару и евро
Рубль корректируется вверх к доллару и евро, однако факторы давления на российскую валюту нарастают, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск снижался на 0,29 рубля - до 65,19 рубля.
Евро стал дешевле на 0,18 рубля - до 71,1 рубля сообщает РИА Новости.
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