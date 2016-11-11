Рубль корректируется вверх к доллару и евро

Рубль корректируется вверх к доллару и евро, однако факторы давления на российскую валюту нарастают, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск снижался на 0,29 рубля - до 65,19 рубля.

Евро стал дешевле на 0,18 рубля - до 71,1 рубля сообщает РИА Новости.

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