Рубль дорожает вслед за нефтью

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть.

По данным на 10:01 по московскому времени курс доллара составил 59,34 рубля, что ниже уровня закрытия предыдущего закрытия на 7 копеек.

Евро к этому времени потерял 26,25 копейки и снизился до 63,3175 рубля.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 15,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды и составила 61,13 рубля, сообщает «Интерфакс».