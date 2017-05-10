Рубль дорожает к евро и дешевеет к доллару
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро, несмотря на позитивную динамику мировых цен на нефть.
По данным на 10:01 по московскому времени доллар прибавил 38,25 копейки и составил 58,32 рубля.
Евро к этому времени потерял 15,5 копейки и понизился до 63,56 рубля.
Стоимость бивалютной корзины поднялась на 14,1 копейки - до 60,68 рубля, сообщает «Интерфакс».
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