Рубль дорожает к доллару и евро
Рубль стабилизируется после негативного ралли на прошлой неделе, отыграв часть потерь по отношению к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть.
По данным на 9:07 по московскому времени доллар потерял 1,036 процента и составил 58,77 рубля.
Евро к этому времени стал дешевле на 1,139 процента, зафиксировавшись на отметке в 65,72 рубля, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость В КНДР сравнили Дональда Трампа с Гитлером
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии