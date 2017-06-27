Рубль дорожает к доллару и евро

Рубль стабилизируется после негативного ралли на прошлой неделе, отыграв часть потерь по отношению к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть.

По данным на 9:07 по московскому времени доллар потерял 1,036 процента и составил 58,77 рубля.

Евро к этому времени стал дешевле на 1,139 процента, зафиксировавшись на отметке в 65,72 рубля, сообщает «Федерал пресс».