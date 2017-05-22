Рубль дорожает к доллару и евро на фоне резкого скачка вверх мировых цен на нефть.

Доллар потерял 34,8 копейки, зафиксировавшись на отметке в 56,55 рубля.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 44,5 копейки - до 59,57 рубля, сообщает «Экономика сегодня».