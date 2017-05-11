Рубль дорожает к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне позитивной динамики на мировых рынках нефти.
Доллар к 19:00 по московскому времени потерял 41,5 копейки и составил 57,02 рубля.
Евро к этому времени подешевел на 51,25 копейки – до 61,97 рубля.
Стоимость бивалютной корзины снизилась на 45,89 копейки и составила 59,25 рубля.
Мировые цены на нефть сегодня развернулись в зеленую зону после падения накануне до минимумов за пять месяцев, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Премьер-министр Эстонии назвал 9 мая продолжением страшной оккупации
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии