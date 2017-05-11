Рубль дорожает к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне позитивной динамики на мировых рынках нефти.

Доллар к 19:00 по московскому времени потерял 41,5 копейки и составил 57,02 рубля.

Евро к этому времени подешевел на 51,25 копейки – до 61,97 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 45,89 копейки и составила 59,25 рубля.

Мировые цены на нефть сегодня развернулись в зеленую зону после падения накануне до минимумов за пять месяцев, сообщает «Интерфакс».