Рубль дорожает к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне спроса на рублевую ликвидность для проведения операций carry trade.
Курс доллара к 10:01 мск составил 55,95 рубля,что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Евро в этот момент подешевел на 16 копеек - до 59,73 рубля.
Стоимость бивалютной корзины понизилась на 14,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 57,65 рубля. Цены на нефть снижаются после повышения по итогам предыдущей сессии. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 10:01 мск подешевели на 0,34 процента - до 52,95 долларов за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май опустились на 0,2 процента - до 50,25 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
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