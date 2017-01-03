Рубль дорожает к доллару и евро на фоне уверенного роста мировых цен на нефть и позитивной динамике мировых рынков капитала.

По данным на 10:01 мск курс доллара снизился на 29 копеек и составил 60,9775 рубля.

Евро к этому времени потерял 56,5 копеек - до 63,955 рубля.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 41,6 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы и достигла отметки в 62,32 рубля, сообщает «Интерфакс».