Рубль дорожает к доллару и евро
Рубль дорожает к доллару и евро на фоне уверенного роста мировых цен на нефть и позитивной динамике мировых рынков капитала.
По данным на 10:01 мск курс доллара снизился на 29 копеек и составил 60,9775 рубля.
Евро к этому времени потерял 56,5 копеек - до 63,955 рубля.
Стоимость бивалютной корзины опустилась на 41,6 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы и достигла отметки в 62,32 рубля, сообщает «Интерфакс».
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