Рубль дешевеет к доллару и евро, несмотря на стабильные цены на нефть.

К 19:00 мск курс доллара вырос на 12,5 копейки и оставил 59,39 рубля.

Евро к этому времени стал дороже на 6 копеек - до 67,39 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 9,6 копейки, составив 62,99 рубля. Биржи США не работают во вторник, так как страна празднует День независимости, сообщает «Интерфакс».