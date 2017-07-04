Рубль дешевеет к доллару и евро
Рубль дешевеет к доллару и евро, несмотря на стабильные цены на нефть.
К 19:00 мск курс доллара вырос на 12,5 копейки и оставил 59,39 рубля.
Евро к этому времени стал дороже на 6 копеек - до 67,39 рубля.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 9,6 копейки, составив 62,99 рубля. Биржи США не работают во вторник, так как страна празднует День независимости, сообщает «Интерфакс».
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