Рубль дешевеет к доллару и евро

Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики на мировых рынках нефти.

По данным на 10:01 по московскому времени доллар составил 57,52 рубля, что на 13,8 копейки выше, чем днем ранее.

Евро к этому времени прибавил 6,3 копейки - до 62,55 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 10,4 копейки и составила 59,78 рубля, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
События: курсы валют
Следующая новость В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО