Рубль дешевеет к доллару и евро

Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики на мировых рынках нефти.

По данным на 10:01 по московскому времени доллар составил 57,52 рубля, что на 13,8 копейки выше, чем днем ранее.

Евро к этому времени прибавил 6,3 копейки - до 62,55 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 10,4 копейки и составила 59,78 рубля, сообщает «Интерфакс».