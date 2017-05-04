Рубль дешевеет к доллару и евро
Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики на мировых рынках нефти.
По данным на 10:01 по московскому времени доллар составил 57,52 рубля, что на 13,8 копейки выше, чем днем ранее.
Евро к этому времени прибавил 6,3 копейки - до 62,55 рубля.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 10,4 копейки и составила 59,78 рубля, сообщает «Интерфакс».
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