Рубль дешевеет к доллару и евро
Доллар США и евро растут к рублю на фоне падения мировых цен на нефть.
По данным на 10:01 мск, доллар вырос на 19,85 копеек и составил 57,08 рубля.
Евро к этому времени стал дороже на 41 копейку - до 61,96 рубля.
Стоимость бивалютной корзины повысилась на 29,31 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,28 рубля.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне к 10:01мск стали дешевле на 0,82 процента - до 50,5 долларов за баррель. Майский фьючерс на нефть WTI упал к этому времени на 1 процент - до 47,49 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
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