Рубль дешевеет к доллару и евро

Рубль дешевеет к доллару и евро фоне негативного ралли цен нанефть.

По данным на 10:01 по московскому времни доллар прибавил 13 копеек и составил 59,13 рубля.

Евро к этому времени вырос до 63,32 рубля, став дороже на 24,5 копейки.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 18 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,01 рубля, сообщает «Интерфакс».

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