Рубль дешевеет к доллару и евро
Рубль дешевеет к доллару и евро после вечернего обвала цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов доллар прибавил 7,5 копейки, составив 58,88 рубля.
Евро по данным на 10:01 мск стал дороже на 14 копеек, достигнув отметки 61,94.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 10,4 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 60,25 рубля.
Майские фьючерсы на нефть Brent к 10:01 мск поднялась на 0,27 процента - до 55,23 долларов за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель увеличилась к этому времени на 0,3 процента - до 52,77 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
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