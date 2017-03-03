Рубль дешевеет к доллару и евро после вечернего обвала цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов доллар прибавил 7,5 копейки, составив 58,88 рубля.

Евро по данным на 10:01 мск стал дороже на 14 копеек, достигнув отметки 61,94.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 10,4 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 60,25 рубля.

Майские фьючерсы на нефть Brent к 10:01 мск поднялась на 0,27 процента - до 55,23 долларов за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель увеличилась к этому времени на 0,3 процента - до 52,77 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».