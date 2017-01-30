Рубль дешевеет к доллару и евро
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне торгующейся в красной зоне нефти.
По итогам первой минуты торгов курс доллара прибавил 16,5 копейки и составил 59,995 рубля.
Евро к этому времени прибавил 35,75 копейки - до 64,3275 рубля.
Стоимость бивалютной корзины прибавила 25 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,945 рубля, сообщает «Интерфакс».
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