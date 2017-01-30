Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне торгующейся в красной зоне нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара прибавил 16,5 копейки и составил 59,995 рубля.

Евро к этому времени прибавил 35,75 копейки - до 64,3275 рубля.

Стоимость бивалютной корзины прибавила 25 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,945 рубля, сообщает «Интерфакс».