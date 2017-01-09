Рубль дешевеет к доллару и евро

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне наметившегося снижения мировых цен на нефть.

По состоянию на 10:01 мск, курс доллара вырос на 3,75 копейки и составил 59,6575 рубля.

Евро прибавил 6 копеек - до 62,83 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла почти на 5 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,085 рубля, сообщает «Интерфакс».

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