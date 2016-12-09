Рубль дешевеет к доллару и евро
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне неопределенности в преддверии встречи нефтедобывающих стран в Вене.
Курс доллара по состоянию на 10:02 мск составил 63,31 рубля, прибавив 3 копейки к уровню предыдущего закрытия.
Евро к этому времени зафиксировался на отметке в 67,23 рубля, прибавив 7,5 копейки по сравнению с уровнем вчерашнего дня.
Бивалютная корзина выросла на 5 копеек и составила 65,075 рубля, сообщает «Интерфакс».
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