Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне отступления мировых цен нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,95-65,17 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 65,13 рубля (+33 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Евро прибавил 11 копеек – до 69,0 рубля.

Мировые цены на нефть развернулись в пятницу в красную зону, так как укрепление доллара перевесило сохраняющийся на рынке оптимизм в отношении перспективы достижения странами ОПЕК соглашения о снижении добычи, сообщает «Интерфакс».