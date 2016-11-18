Рубль дешевеет к доллару и евро
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне отступления мировых цен нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,95-65,17 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 65,13 рубля (+33 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Евро прибавил 11 копеек – до 69,0 рубля.
Мировые цены на нефть развернулись в пятницу в красную зону, так как укрепление доллара перевесило сохраняющийся на рынке оптимизм в отношении перспективы достижения странами ОПЕК соглашения о снижении добычи, сообщает «Интерфакс».
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