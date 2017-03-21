Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне подрастающей нефти.
По итогам первой минуты торгов доллар упал на 5,8 копейки и составил 57,3 рубля.
Евро к этому времени прибавил 10 копеек и закрепился на уровне 61,7 рубля.
Стоимость бивалютной корзины повысилась всего на 1,3 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 59,25 рубля.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени поднялась на 0,46 процента - до 51,86 доллара за баррель. Майский контракт на нефть WTI подорожал к этому времени на 0,43 процента и составил 49,12 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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