Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро
Рубль демонстрирует неопределенную динамику в ходе торгов на «Московской бирже» на фоне общего укрепления доллара США и отсутствия роста нефтяных котировок.
По итогам первой минуты торгов доллар снизился на 5 копеек и составил 59,11 рубля.
Курс евро к этому времени вырос на 5 копеек, составив 62,78 рубля, сообщает «Газета.ру».
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