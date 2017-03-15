Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро

Рубль демонстрирует неопределенную динамику в ходе торгов на «Московской бирже» на фоне общего укрепления доллара США и отсутствия роста нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов доллар снизился на 5 копеек и составил 59,11 рубля.

Курс евро к этому времени вырос на 5 копеек, составив 62,78 рубля, сообщает «Газета.ру».