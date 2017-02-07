Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в ожидании начала покупок валюты Минфином, а также на фоне наметившейся стабилизации цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов доллар прибавил 26,75 копейки и составил 59,17 рубля.
Евро к этому времени снизился на 6 копеек - до 63,29 рубля.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 12 копеек и составила 61,024 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Московской биржи».
Следующая новость В ВКС РФ началась внезапная проверка
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии