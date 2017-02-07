Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в ожидании начала покупок валюты Минфином, а также на фоне наметившейся стабилизации цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов доллар прибавил 26,75 копейки и составил 59,17 рубля.

Евро к этому времени снизился на 6 копеек - до 63,29 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 12 копеек и составила 61,024 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Московской биржи».