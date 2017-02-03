Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро

Рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения к доллару и евро в ожидании итогов пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ и на фоне дорожающей нефти.

По состоянию на 10:01 по московскому времени, доллар прибавил 2 копейки и составил 59,445 рубля.

Евро к этому времени снизился на 1,25 копейки, составив 63,9325 рубля.

Бивалютная корзина стала дороже всего на 0,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга и составила 61,464 рубля, сообщает «Интерфакс».

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,4 процента - до 56,77 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март выросла на 0,5 процента и составила 53,82 доллара за баррель.