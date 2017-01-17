Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже на фоне неоднозначной динамики на мировых нефтяных площадках.

По данным на 10:02 мск курс доллара снижался на 0,17 рубля — до 59,68 рубля.

Курс евро к этому времени прибавил 0,09 рубля и составил 63,57 рубля, сообщает «РИА Новости».

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 10 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника и составила 61,39 рубля.