Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже на фоне неоднозначной динамики на мировых нефтяных площадках.

По данным на 10:02 мск курс доллара снижался на 0,17 рубля — до 59,68 рубля.

Курс евро к этому времени прибавил 0,09 рубля и составил 63,57 рубля, сообщает «РИА Новости».

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 10 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника и составила 61,39 рубля.

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