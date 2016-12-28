Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне стабильно высоких цен на нефть.
По данным на 10:01 мск курс доллара составил 60,6025 рубля, что ниже уровня предыдущего дня на 6,75 копейки.
Евро за первую минуту торгов вырос на 1,5 копейки - до 63,45 рубля.
Бивалютная корзина снизилась на 3 копейки и составила 61,88 рубля, сообщает «Интерфакс».
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