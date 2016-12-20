Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне небольшого снижения мировых цен на нефть.
К 10:02 по московскому времени доллар прибавил 6 копеек к уровню предыдущего дня, составив 62,01 рубля.
Евро к этому времени опустился до 64,38 рубля, потеряв 9 копеек.
Бивалютная корзина не изменилась и составила 63,075 рубля, что соответствует уровню закрытия предыдущего дня, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость «Газпром» может потерять свой крупнейший турецкий актив
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии