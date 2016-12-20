Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне небольшого снижения мировых цен на нефть.

К 10:02 по московскому времени доллар прибавил 6 копеек к уровню предыдущего дня, составив 62,01 рубля.

Евро к этому времени опустился до 64,38 рубля, потеряв 9 копеек.

Бивалютная корзина не изменилась и составила 63,075 рубля, что соответствует уровню закрытия предыдущего дня, сообщает «Интерфакс».