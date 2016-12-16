Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне слабых изменений цен нефти и в преддверии заседания ЦБ РФ.

По состоянию на 10:02 доллар потерял 1,5 копейки и составил 61,76 рубля.

Евро к этому времени прибавил 24 копейки, составив 64,49 рубля. Бивалютная корзина увеличилась на 10 копеек – до 62,99 рубля, сообщает «Интерфакс».