Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне роста евро к доллару и снижения цен на нефть.

По состоянию на 10:01 курс доллара составил 63,9 рубля, что ниже уровня предыдущего дня на 8 копеек.

Евро оказался в районе 68,26 рубля, прибавив 13 копеек, сообщает «Интерфакс».

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