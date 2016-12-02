Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро
Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне роста евро к доллару и снижения цен на нефть.
По состоянию на 10:01 курс доллара составил 63,9 рубля, что ниже уровня предыдущего дня на 8 копеек.
Евро оказался в районе 68,26 рубля, прибавив 13 копеек, сообщает «Интерфакс».
Материал дополняется...
Следующая новость ФСБ узнала о готовящихся кибератаках на финансовую систему РФ
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии