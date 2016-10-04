Рубль чуть снизился к доллару в начале торгов

Доллар немного вырос, евро незначительно изменился, оставаясь в районе многомесячного минимума к рублю, в начале торгов вторника на "Московской бирже", рубль чуть ослаб к доллару на фоне легкой нисходящей коррекции цен нефти, сообщает Интерфакс.

Торги по доллару США начались на ЕТС во вторник сделками в диапазоне 62,4-62,49 рубля за $1, в среднем за полторы минуты курс составил 62,45 рубля за $1 (+16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом в среднем оказался в районе 69,78 рубля за 1 евро (+1 копейка), бивалютная корзина прибавила 9 копеек и составила 65,75 рубля.

Одна из сделок по евро прошла при этом на уровне 69,695 рубля за 1 евро, это новый минимум единой европейской валюты с июля, т.е. более чем за 2 месяца.