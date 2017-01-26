Рубка протаранившей субмарину США советской подлодки станет частью музея в Уфе

Руководитель пресс-службы Морского собрания Башкирии Ринат Иксанов заявил журналистам, что рубка советской атомной подводной лодки К-306, которая в 1974 году протаранила американскую субмарину у берегов Шотландии, станет частью мемориального комплекса в Парке Победы в Уфе.

- Уже более двух лет в уфимском парке Победы Морское собрание строит мемориальный комплекс морякам республики. Сегодня важнейшая часть комплекса уже воздвигнута - это 21-тонная рубка атомной подводной лодки К-306. Длина рубки - 18 метров, высота - 3 метра, ширина - 3,6 метра. Рубка была приобретена и транспортирована на средства мецената из Мурманской области, - цитирует Иксанова ТАСС.

Ранее ЦРУ рассекретило некоторые материалы, из которых следует, что 3 ноября 1974 года недалеко от Глазго столкнулись американская и советская подводные лодки, о чем советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт под грифом «совершенно секретно» немедленно сообщил госсекретарю США Генри Киссинджеру.

«Только что получил известие из Пентагона, что одна из наших подводных лодок с ракетами «Посейдон» столкнулась с советской подлодкой. Субмарина «Джеймс Мэдисон» выходила с базы Холи-Лох на боевое дежурство и столкнулась с советской подводной лодкой, поджидавшей ее у входа в бухту, чтобы начать преследование», — привела текст рассекреченного ЦРУ сообщения Скоукрофта The Times.