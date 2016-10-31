«Рубин» обыграл «Локомотив» - 2:0 в заключительном матче 12 тура чемпионата России
В последнем матче 12 тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0 и переместился на десятое место в турнирной таблице.
Победу хозяевам принесли два гола во втором тайме, авторами которых стали Максим Канунников и Жонатас, - сообщает ТАСС.
Таким образом, «Рубин» набрал 15 очков и на три очка опережает занимающих 11 строку в турнирной таблице железнодорожников. Для команды Юрия Семина это поражение стало четвертым в нынешнем сезоне.
В 13 туре «Рубин» 5 ноября сыграет на выезде с «Уфой», а «Локомотив» примет на своем поле махачкалинский «Анжи».
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