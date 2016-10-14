Роулинг рассказала о выходе пяти фильмов о мире Гарри Поттера
Известная писательница из Великобритании Джоан Роулинг заявила, что фильмов по книге «Фантастические звери и места их обитания» будет не три, как планировалось ранее, а пять, сообщают «Известия».
- Я сценарист. В настоящий момент заканчиваю последние штрихи ко второй части, - отметила она.
По ее словам, когда зрители увидят, что за история будет реально рассказываться в фильмах, они поймут, почему ее невозможно было уложить в рамках одной картины.
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