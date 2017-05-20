Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани одержал победу на выборах президента. Об этом сообщил министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли.

Как пишет ТАСС, он объявил окончательные итоги голосования, которое прошло 19 мая. Роухани получил поддержку 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его ближайший соперник - экс-генпрокурор Эбрахим Раиси - набрал 15,786 млн голосов (38,5%).

Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату необходимо получить более 50% голосов.