Роттенберг отказался пользоваться налоговой льготой в России

Бизнесмен Аркадий Роттенберг, включенный в санкционные списки США и Евросоюза, не станет отказываться от налогового резидентства и продолжит платить налоги в России.

«Я являюсь налоговым резидентом России, активов за рубежом не имею, бизнес развиваю и планирую развивать внутри нашего государства. Возврат налогов, о котором идет речь, делать не собираюсь, как и мой брат», - цитирует РИА «Новости» заявление бизнесмена со ссылкой на его представителя.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам, попавшим под санкции, отказаться от уплаты налогов в Росси, если они являются налоговыми резидентами другого государства.