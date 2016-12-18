Ростуризм призвал туристов из РФ быть осторожными в Иордании

Российские власти призвали туристов в Иордании соблюдать меры безопасности. Находящихся в стране россиян просят избегать мест массового скопления людей.

– Сведений о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало, – говорится в сообщении ведомства. Туроператоров просят предупреждать туристов о потенциальной опасности посещения Иордании, сообщает "Интерфакс".

Сегодня в Эль-Караке на западе Иордании неизвестные напали на полицейских. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе - туристка из Канады.