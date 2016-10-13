Ростуризм призвал граждан РФ опасаться «ночных клоунов» в Великобритании

В связи с участившимися в разных районах Великобритании нападениями на иностранных туристов групп бандитов в клоунских костюмах Ростуризм обратился к гражданам, собирающимся выезжать в Соединенное Королевство, проявлять бдительность.

«Посольство Российской Федерации в Великобритании сообщает о том, что в последнее время в разных регионах страны в темное время суток отмечаются случаи нападения на людей злоумышленников в клоунских костюмах, цель которых – вызвать испуг и недоумение», - цитирует «Интерфакс» сообщение, распространенное пресс-службой Федерального агентства по туризму РФ.

Как отмечают в Ростуризме, гражданам следует соблюдать осторожность, избегать слабоосвещенных улиц, а в случае возникновения нештатных ситуаций немедленно обращаться в британские правоохранительные органы.

Ведомство также разослало в туристические фирмы указание предупреждать отправляющихся в Великобританию российских граждан о «риске хулиганских нападений».