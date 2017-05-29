Ростуризм предупредил об опасности отдыха на Шри-Ланке

Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок на Шри-Ланку и призвал находящихся там отдыхающих к осторожности.

Туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, учитывать метеорологическую обстановку в стране и выполнять требования местных властей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сайте ведомства.

В настоящее время Шри-Ланка переживает наводнение, вызванное проливными дождями. Жертвами стихии стали свыше 150 человек. МИД России пока не располагает информацией о том, есть ли среди жертв и пострадавших граждане РФ.