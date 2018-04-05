Ростуризм предупредил о больных кошках в Швеции

Ростуризм предупреждает российских туристов о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции.

В ведомстве отметили, что причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные мелкие птицы.

С начала года в Швеции было зарегистрировано более тысячи зараженных кошек, в результате контакта с которыми десять детей дошкольного возраста заболели сальмонеллезом.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Швецию, информировать своих клиентов о ситуации с сальмонеллезом в стране», — говорится в сообщении Ростуризма, которое цитирует «РИА Новости».