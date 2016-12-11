В Ростуризм не поступала информация о пострадавших в теракте в Турции россиянах

Ростуризм не обладает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате терактов у стадиона «Бешикташ» в Стамбуле.

Ведомство призвало всех российских туристов, находящихся в Стамбуле, соблюдать осторожность и не появляться без необходимости на улицах города, а также не посещать места массового скопления людей.

В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства с разницей в 45 секунд. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом. По словам министра внутренних дел Турции Сулейнмаа Сойлу, всего пострадали 166 человек. Среди погибших 27 сотрудников полиции и двое гражданских, сообщает «Интерфакс».