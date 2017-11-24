Ростуризм напомнил о рисках при поездках в Египет
В связи с терактом на Синайском полуострове Ростуризм порекомендовал отечественным путешественникам учитывать риски при принятии решений о самостоятельных поездках в Египет.
Ведомство также напомнило рекомендации МИД России для тех, кто находится в Египте – проявлять осмотрительность и не посещать районы повышенной террористической опасности.
Некоторое время назад неизвестные боевики совершили нападение на одну из мечетей на севере Синая. Погибли 235 человек и еще более 100 получили ранения.
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