Ростуризм напомнил о рисках при поездках в Египет

В связи с терактом на Синайском полуострове Ростуризм порекомендовал отечественным путешественникам учитывать риски при принятии решений о самостоятельных поездках в Египет.

Ведомство также напомнило рекомендации МИД России для тех, кто находится в Египте – проявлять осмотрительность и не посещать районы повышенной террористической опасности.

Некоторое время назад неизвестные боевики совершили нападение на одну из мечетей на севере Синая. Погибли 235 человек и еще более 100 получили ранения.