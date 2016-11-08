Ростуризм надеется на увеличение внутреннего туризма на 15 процентов по итогам года

Выступая на международном форуме «Сделано в России», глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что по итогам 2016 года ведомство ожидает увеличение внутреннего туризма на 15 процентов.

- Внутренний туризм имеет определенные объективные пределы роста. В последние несколько лет, начиная с 2014 года, у нас очень быстрыми темпами растет внутренний туризм. В прошлом году у нас было порядка 18 процентов роста, в этом году ожидаем около 15 процентов – это очень хорошие темпы роста, - цитирует Сафонова ТАСС.

Глава Ростуризма подчеркнул, что туризм занимает третье место в мире по объемам дохода, соответственно эта отрасль требует постоянного внимания и развития.

- Мы считаем это очень перспективным и важным направлением. Важно это и потому, что это, как правило, малый и средний бизнес. Туризм может развиваться на всей территории нашей страны, - заявил Сафонов.