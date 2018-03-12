Росту уровня жизни в РФ мешают олигархи

Россия и далее будет отставать по уровню жизни населения от США и других западных стран, пока власти не умерят аппетиты олигархов. Об этом заявил глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

Помимо этого необходимо изменить распределение бюджета и ресурсов внутри страны, а также поддерживать малый и средний бизнес, отметил эксперт в интервью НСН.

По словам собеседника издания, сегодня состоятельные люди продолжают богатеть на фоне продолжающегося обнищания населения страны. С падением покупательской способности снижаются и производство, и доходы промышленности.

«Проблема в том, что в России вымывается активный средний класс, который является основой любого процветающего общества», - добавил Федоров.

Ранее СМИ предсказали, что к 2060 году Россия может стать единственным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отстающим по уровню жизни населения от принятых за эталон США.

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