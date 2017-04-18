В Роструде поддержали идею отказа от бумажных трудовых книжек

Глава Роструда Всеволод Вуколов согласен с идеей замены бумажных трудовых книжек электронными.

По его мнению, это упростит документооборот, снизит издержки организаций на бумажную пересылку документов, а также обеспечит защиту трудовых прав граждан. Он отметил, что особенно актуально нововведение будет для крупных компаний.

При этом Вуколов подчеркнул, что переход на электронные трудовые книжки должен осуществляться на добровольной основе, передает ТАСС.

Ранее за отмену бумажных трудовых книжек высказался глава Сбербанка Герман Греф, назвав их неудобными ни гражданам, ни работодателям, ни Пенсионному фонду.