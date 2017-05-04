Ространснадзор нашел нарушения в петербургском метро
Ространснадзор провел проверку метро Санкт-Петербурга после теракта 3 апреля. Специалисты ведомства выявили ряд нарушений.
Замглавы Ространснадзора Владимир Черток пояснил ТАСС, что выявленные недостатки в системах безопасности не будут озвучиваться до их устранения. При этом он сослался на сложившуюся в таких случаях практику.
Руководству метрополитена Петербурга в середине мая надлежит отчитаться перед ведомством о ходе выполнения работ по устранению нарушений, добавил собеседник агентства.
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