Ространснадзор нашел нарушения в петербургском метро

Ространснадзор провел проверку метро Санкт-Петербурга после теракта 3 апреля. Специалисты ведомства выявили ряд нарушений.

Замглавы Ространснадзора Владимир Черток пояснил ТАСС, что выявленные недостатки в системах безопасности не будут озвучиваться до их устранения. При этом он сослался на сложившуюся в таких случаях практику.

Руководству метрополитена Петербурга в середине мая надлежит отчитаться перед ведомством о ходе выполнения работ по устранению нарушений, добавил собеседник агентства.