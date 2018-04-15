В ростовской шахте рабочего завалило землей

Один рабочий погиб под завалами в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили в областной прокуратуре.

«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — сообщил представитель ведомства.

Всего на смене работали 87 человек, 86 из них выбрались из шахты, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают два отделения горноспасателей. Шахта принадлежит ОАО «Донской антрацит».

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