В ростовской шахте рабочего завалило землей
Один рабочий погиб под завалами в шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили в областной прокуратуре.
«В зоне обрушения находились три человека, двоим удалось выбраться, один погиб», — сообщил представитель ведомства.
Всего на смене работали 87 человек, 86 из них выбрались из шахты, передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают два отделения горноспасателей. Шахта принадлежит ОАО «Донской антрацит».
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