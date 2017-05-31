В Ростовской области задержаны подозреваемые в подготовке теракта
В городе Новочеркасске Ростовской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двух человек. Они подозреваются в подготовке к совершению террористического акта.
Силовики обнаружили у задержанных три тротиловые шашки, общая масса которых составила 600 грамм, и электрический детонатор. В МВД считают, что все это было приобретено подозреваемыми именно с целью совершения преступления, сообщает ТАСС.
Задержанные отправлены под арест. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по фактам незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и подготовке к совершению теракта.
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