В Ростовской области задержан отказавшийся воевать в ДНР украинский дезертир

На границе Украины и Ростовской области задержан украинский военнослужащий, дезертировавший из армии в связи с нежеланием воевать против жителей ДНР и ЛНР.

- На днях на границе был задержан рядовой вооруженных сил Украины Евгений Сергиенко. В ходе допроса он сообщил, что не пытался прятаться, а намеренно шел в обход пункта пропуска, чтобы сдаться российским пограничникам. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел идти служить в украинскую армию, а сбежал потому, что не готов был воевать против собственного народа из ДНР и ЛНР. Также он заявил о том, что собирается просить в России политическое убежище, - цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Ростовской области.

Сам Сергиенко заявил агентству, что покинуть расположение дислоцирующейся под Харьковом части не составило большого труда, поскольку ее территория практически не охраняется.

- Я не хочу стрелять в свой народ, я не хотел воевать и знал, что буду пытаться сбежать. В воинской части в Башкировке, куда меня определили, были пьянство и разгильдяйство. Я спокойно встал, вышел через места, которые никто не контролирует и которые вообще свободны, - рассказал он.

По словам Сергиенко, он «на автобусах и по лесопосадкам в обход блокпостов добрался да поселка Меловое, а там уже у местных жителей узнал, как перейти границу».

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