В Ростовской области поймали торговцев фальшивыми пестицидами

Сотрудники МВД Ростовской области выявили организацию, торговавшую поддельными средствами химической защиты растений, и задержали ее участников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала РИА «Новости», что подозреваемые закупали низкокачественную продукцию за рубежом, наклеивали на нее этикетки известных отечественных производителей и продавали. Полицейские обнаружили и изъяли более 150 тонн пестицидов с поддельными этикетками.

Ущерб, который злоумышленники причинили правообладателям, превышает 300 миллионов рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

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